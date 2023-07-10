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В Томске начался ремонт подземных переходов

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На прошлой неделе завершился ремонт подземного пешеходного перехода на ул. Пушкина в районе остановки «Путепровод». Подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска привел в порядок внутреннюю и внешнюю отделку перехода, сообщает мэрия города.

Подземный переход на Иркутском тракте стал вторым объектом, в котором ведется косметический ремонт. Специалистам необходимо заменить профлист, модернизировать пандус, привести в порядок стены, потолок, перила и ступени. Работы завершатся к началу августа.

Ранее сообщалось, что в Томске появилась инициативная группа «Нормальный переход», которая намерена заняться благоустройством подземных переходов в городе. Её организаторы на прошлой неделе провели встречу, где обсуждалась разработка концепции рисунков внутри — сотрудничество с художественными школами, агентством «Street Vision» и Центром сохранения исторического наследия «Том Сойер Фест». Кроме того, собравшиеся рассмотрели варианты внешнего благоустройства. Также был поставлен вопрос о дублировании подземного перехода надземным для удобства жителей города.

«”Нормальный переход» планирует провести беседы со школьниками о том, что важно беречь свой город. Разработать информационные материалы, которые привлекут внимание жителей к переходу», — рассказала «Томскому Обзору» автор проекта Анна Новицкая.

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