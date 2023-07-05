В Томске хотят благоустроить подземный переход на Иркутском

В Томске появилась инициативная группа «Нормальный переход», которая намерена заняться благоустройством подземных переходов в городе.

«Я задумалась о благоустройстве перехода, когда однажды спустилась в него и увидела лампы в решетках и ужасного состояния стены. Сейчас там очистили ливневки. Для дальнейшей работы это очень важно. Дальше нужно мыть и приводить в порядок стены и потолок. Рассматривается возможность привлечения художников, чтобы расписать стены в едином стиле», — рассказала «Томскому Обзору» активистка Анна Новицкая.

Среди целей проекта-инициативы «Нормальный переход» заявлены объединение людей для приведения перехода в порядок. Кроме того, организаторы надеются сформировать у томичей понимание того, что они могут влиять на свой город и делать его комфортным.

Завтра, 6 июля, в 19.00 по адресу проспект Ленина, 26 в «Точке кипения» пройдет встреча для жителей и людей с опытом реализации проектов, чтобы вместе обсудить будущее перехода и меры по поддержанию его состояния.

Вход свободный, по предварительной регистрации.

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