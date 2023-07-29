Опубликован график подвоза воды в жилые районы Томска во время масштабного отключения

Департамент городского хозяйства и «Томсководоканал» согласовали точки и график подвоза питьевой воды в районы города во время масштабного отключения.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, с 4 августа в Октябрьском районе цистерны и бочки с водой будут подъезжать на 17 точек. В Ленинском районе точки подвоза воды определены на 7 адресах. В Кировском районе также будет 6 точек подвоза — в селах Тимирязевское и Дзержинское, а также пос. Нижний склад. В Советском районе определены 8 адресов для подвоза воды.

График будет доведен до жителей с помощью управляющих организаций и домовых чатов.

Также для удобства томичей на главной странице сайта мэрии появился специальный банер, при переходе на который открывается страница со всей актуальной информацией про предстоящее отключение. Там уже опубликован подробный график с указанием времени подвоза, карта водопроводных колонок и телефоны для справок.

Напомним, что с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа в Томске ожидается масштабное отключение холодной воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения.

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