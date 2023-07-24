«Томскводоканал» опубликовал обновленный список домов, попадающих под масштабное отключение

Сегодня, 24 июля, «Томскводоканал» опубликовал обновленный список домов, в которых будет отсутствовать вода во время масштабного отключения 3–6 августа. Документ размещен на сайте компании.

Напомним, в первые выходные августа жителей Томска ожидает масштабное отключение воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения. Рабочие заменят запорную арматуру диаметром от 300 мм до 1 200 мм в городе, а также в районе артезианских скважин. Предполагается, что после этого получится снизить количество повреждений на сетях водоснабжений.

На время проведения работ, с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа, без воды останутся жители более 9 100 домов. С их полным списком можно ознакомиться по ссылке.

«Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».