Подрядчик разработает документацию на капремонт и приспособление «Дома офицеров» в Томске за 21,5 млн рублей

28 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Генстройпроект» разработает проектно-сметную документацию на капремонт и приспособление под музей здания Общественного собрания в Томске на пр. Ленина, 50. Соответствующий договор по итогам торгов заключил региональный Центр по охране памятников.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации для капремонта объекта выделено более 21,5 млн рублей. Проект включает капитальный ремонт здания, а также приспособление его для музея.

«В ходе разработки проектно-сметной документации подрядчик обязан получить акт государственной историко-культурной экспертизы и согласование органа охраны объектов культурного наследия. Также он должен пройти экспертизу достоверности сметной стоимости работ», — отметила Елена Перетягина.

Здание для Общественного (Благородного) собрания было построено в Томске в 1898 — 1900-х годах по проекту архитектора Константина Лыгина на месте сгоревшего особняка известного в Сибири золотопромышленника Философа Александровича Горохова. Более полувека Дом Общественного собрания был средоточием культурной жизни города: здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы, новогодние представления и благотворительные вечера, которые устраивались для сбора средств, направлявшихся нуждающимся студентам, в фонд Народного университета, в Приют бездомных и нищих детей.

Во время Гражданской войны здание перешло военному госпиталю, а впоследствии стало известно как Дом офицеров, где в годы Великой Отечественной войны размещались Вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов и стрелковая женская команда. Здесь же позже работали большой городской театр, кинотеатр, шахматная школа имени Петра Измаилова и Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии Сибирского химического комбината.

В течение нескольких лет здание пустовало, ремонтные работы не проводились. В 2011 году Минобороны передало здание в муниципальною собственность Томска, через год оно перешло к области.

Подробнее с историей здания можно познакомиться в нашем материале.

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