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Во время масштабного отключения томские пожарные не останутся без воды

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Во время масштабного отключения, запланированного на 3–6 августа, пожарные подразделения Томска будут обеспечены водой.

Как сообщает пресс-служба мэрии, пожарные части перейдут на усиленное дежурство. По городу будут расставлены цистерны, которые в случае необходимости обеспечат пожарные машины водой. Также будет наготове насосное оборудование, с помощью которого пожарные смогут заправляться из открытых водных источников.

Напомним, что с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа в Томске ожидается масштабное отключение холодной воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения.

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