«Настал тот момент, когда необходимо провести плановые работы» — инженер «Томскводоканала» о масштабном отключении воды в Томске

25 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Запланированное на начало августа масштабное отключение воды в Томске связано с длительным отсутствием ремонта на одном из водоводов. Об этом сообщил главный инженер ООО «Томскводоканала» Игорь Мажейкин.

«Последнее отключение по десятому водоводу было в 2012 году. То есть, больше десяти лет назад на этих сетях никакие работы не производились. Настал тот момент, когда необходимо провести плановые работы. А именно, замену запорной арматуры, замену нескольких аварийных участков. Это за пределами города и в пределах города тоже самое — замена запорной арматуры в 13 точках», — цитирует Мажейкина пресс-служба мэрии города.

Он уточнил, что любые недоремонты приводят к глобальным авариям. Чтобы избежать внеплановых аварийных отключений необходимо планово выполнить работы.

Напомним, что с 23.30 четверга, 3 августа, до 12.00 воскресенья, 6 августа в Томске ожидается масштабное отключение воды, связанное с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения. В мэрии утверждается график подвоза воды в районы, попадающие под отключение.

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