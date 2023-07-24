Для продолжения раскопок Томского кремля потребуется разобрать здание у музея истории города

24 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На минувшей неделе в Томске закончились археологические раскопки на Воскресенской горе, направленные на поиск стен Томского кремля. Работы будут продолжены и в следующем году, рассказала «Томскому Обзору» археолог Мария Черная.

«В первых раскопках мы нашли продолжение стены, которую я раньше исследовала. Это важно для того, чтобы понять где границы Томского кремля середины 18 века. У нас прошел плодотворный полевой сезон», — рассказала «Томскому Обзору» профессор кафедры археологии и исторического краеведения ТГУ Мария Черная.

Археолог уточнила, что в этом полевом сезоне раскопки закрываются. Уже в следующем году перед началом археологических работ нужно решить вопросы с новым местом для проведения работ. На территории Музея истории Томска, в месте, где будут проходить следующие раскопки, находится здание, которое необходимо разобрать.

«То, что мы нашли раньше, является частью стены Томского кремля. Через 30 метров, наверное, мы нашли ее продолжение. Это значит, что кремль продвигается туда дальше, по адресу Бакунина, 5. Но стена идет еще дальше. Раскопки, которые были произведены сейчас, дали ориентир куда двигаться», — отметила Мария Черная.

Второй томский острог был построен на южном мысе Воскресенской горы в 1648 году. Он являлся центром города, здесь находилась самая важная его часть — административно-политическая, общественная, оборонительная и культурно-идеологическая. Признанный памятником федерального значения, он изучался с 1960-х годов.

Ранее сообщалось, что при раскопках удалось обнаружить часть постройки XVIII века — опечек, на котором стояла печь. И археологическое дерево, которое предположительно может оказаться часть стены Томского кремля.

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