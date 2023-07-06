Открытия на Воскресенской горе: археологи нашли предполагаемый фрагмент стены Томского кремля

6 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Этим летом во время раскопок на Воскресенской горе томские археологи обнаружили ранее неизвестную постройку XVIII века, а также предполагаемую часть стены Томского кремля.

Кроме того, в ходе работ был найден интересный датирующий материал — монеты, фрагменты кожаной обуви, щетка для усов и даже кусочек китайского фарфора.

Подробнее о раскопках и о том, что за ними последует, рассказываем в нашем материале.

Загадка кремля

Фото: Серафима Кузина

Второй томский острог был построен на южном мысе Воскресенской горы в 1648 году. Он являлся центром города, здесь находилась самая важная его часть — административно-политическая, общественная, оборонительная и культурно-идеологическая. Признанный памятником федерального значения, он изучался с 1960-х годов. С 1980-х Воскресенскую гору активно исследовала известный томский археолог Мария Черная.

Мария Черная: — Представления о том, что томский кремль был окружен частоколом — не корректны. Он был окружен мощными оборонительными стенами. В ходе раскопок выяснилось, что они имели особые конструкцию. Пока мы не находим ей точную аналогию. Внешний вид собрали на основе данных, полученных при раскопках и из других источников. Фото: Серафима Кузина

— Томский кремль хоть и раскрыл перед нами множество тайн, но исторические загадки остаются. Одна из них — где границы кремля. Восточное прясло стены мы раскопали на 40 метров. Но нам очень важно найти северную границу Томского кремля. Её расположение для нас пока еще остается загадкой, — рассказала доктор исторических наук, заведующая кафедрой археологии исторического краеведения ТГУ Мария Черная. — Очень сложно определить местоположение, потому что мы не знаем точных размеров этого кремля. Вторая трудность — к чему нам привязываться: то ли 100 метров была длина стены, то ли 140, и от чего считать эту длину.

В этом сезоне, после нескольких лет перерыва, раскопки на месте основания города проходят в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» под эгидой ТГУ, при участии Центра исторического моделирования «На горе». Предполагается, что по результатам проведенных изысканий на Воскресенской горе воссоздадут среду томского кремля.

М. Черная:

— Как нам представляется, самая перспективная площадка находится здесь. У меня получился перерыв в раскопках 15 лет, я вернулась в этом году. Нашими партнерами и субподрядчиками выступает предприятие «Сибирская археология» во главе с Дмитрием Рыбаковым. Фото: Серафима Кузина

— У нас в этом году утверждается стратегия развития туризма на территории города и там выделены три точки, на которых мы (администрация города) будем сосредотачивать свое внимание. Одна из них — воссоздание исторической среды томского кремля. Мы пошли путем научной реконструкции, — отметила и.о. директора музея истории Томска, руководитель ТИЦ Светлана Козуб. — Недавно мы выиграли грант по созданию центра исторического моделирования и после этого с Марией Петровной договорились, что все, что мы делаем в туризме, будет научно обосновано. И поэтому мы начали с археологии. Прежде чем восстанавливать историческую среду на Воскресенской горе, мы обязаны провести раскопки.

Опечек и тлен

Фото: Серафима Кузина

Исследовав имеющиеся документы, ученые решили искать стену кремля в усадьбе дома по ул. Бакунина, 5. Археологи давно точили лопаты на этот участок, но, несмотря на все необходимые разрешения, жильцы дома отказывались пускать исследователей на свою территорию. Когда дом выкупила католическая община, её представители открыли доступ археологам.

— Проведенные в 90-х годах раскопки показали общее направление стены. Плюс мы предполагали, что она шла по склону, — отметил Дмитрий Рыбаков, гендиректор ООО «Сибарх», выступающего подрядчиком при проведении раскопок. — В принципе, мы находимся на правильном пути. Мы зафиксировали, предположительно, восточную часть этой стены и теперь пытаемся понять, как она идет дальше и где-то здесь будем искать следующим раскопом уже северную часть.

При раскопках удалось обнаружить часть постройки XVIII века — опечек, на котором стояла печь. Вместе с ней были обнаружены монеты времен правления Екатерины II, которые позволили установить возраст находки. Однако нашлась и серебряная копейка, датируемая 17 веком.

Предположительно часть стены томского кремля Фото: Серафима Кузина

Второй объект — пока выглядящий как бурое пятно — может представлять из себя часть стены томского кремля.

— В Томске сухой культурный слой. Это не способствует сохранности органики, в том числе археологического дерева, оно истлевает, — объяснила Мария Черная. — Это постройка срубная. Бревна уходят в стенки раскопа, она продолжается как в южную, так и в северную стороны. Нам бы очень хотелось получить подтверждение в ходе дальнейших раскопок, что это как раз продолжение кремлевской стены, которую мы и ищем. Будем делать прирезки, попробуем определить, что это за объект, расширим раскоп, чтобы понять, где проходила эта стена.

Мария Черная: — Задача этого полевого сезона — постараться найти северную историческую границу томского кремля, который был построен в 1648 году и простоял не менее 130 лет. Это кремль-долгожитель. Просто великолепное было для своего времени фортификационное сооружение. Недаром тогдашний воевода, при котором проходило это строительство, так и отписал в Москву: «И такова государь городом образцов в Сибири нет». То есть такой образцовой постройки в Сибири на то время не было. Фото: Серафима Кузина

Возможно, стена уходит еще на полтора метра в глубину. Исследователи надеются, что хотя бы часть её сохранилась.

— Если это действительно стена и мы дойдем до нижних её венцов, то мы сделаем спил и отправим на дендрохронологию. Но здесь мы имеем материал, который позволяет датировать точно — это предметы, стратиграфия, — уточнила Мария Черная. — Сохранить стену физически невозможно, потому что древесина еще как-то сохраняет свою форму благодаря окружающему земляному слою. А так это просто тлен. Глубже пойдем — если будет сохраняться, мы, конечно, их вытащим, постараемся законсервировать.

В планах на текущий полевой сезон — суметь найти северную границу крепостной стены. Скорее всего в ближайшее время в усадьбе на Бакунина, 5 появится еще один небольшой раскоп.

Новый кремль

Лягушка греется на постройке XX века, которую также раскопали археологи Фото: Серафима Кузина

Сами полевые работы, по словам Рыбакова, займут всего три недели и завершатся 20–21 июля. Далее около года уйдет на камеральные работы и написание отчета. Итогом станут научные статьи, а собранную коллекцию, возможно, представят в экспозиции одного из музеев ТГУ.

Кроме того, исследование станет важной частью проекта воссоздания исторической среды на Воскресенской горе. Параллельно будут проходить геодезические изыскания, после которых выяснится, возможно ли будет возведение острожных стен в прежнем виде. В противном случае, их воссоздадут иначе, например, с использованием технологий виртуальной или дополненной реальностей.

Печатка с надписью полицмейстер. Возможно, часть огнестрельного оружия. Фрагмент кожаной обуви, серьга, мужской гребень для усов. Китайский фарфор. Фото: Серафима Кузина

На раскопках проходят практику студенты томского истфака. Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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