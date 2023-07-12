18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске задержали подозреваемого в «минировании» Коммунального моста

Криминал, Происшествия, Томские новости, заминировали коммунальный мост сводка происшествий жесть Томска интересные новости В Томске задержали подозреваемого в «минировании» Коммунального моста

Томские полицейские задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу. Неизвестные сообщил о якобы существующей опасности объекту транспортной инфраструктуры, соединяющему улицу Нахимова с Шегарским трактом в Томске. Полицейские совместно с коллегами из других правоохранительных органов обследовали место происшествия и прилегающую к нему территорию. В результате проверки информация об угрозе не подтвердилась.

Звонившего удалось задержать в течение часа. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Подозреваемый признался в содеянном.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На дорогах Томской области применяют новые устройства

6 июля 2023
Томские новости

Томичей ждут грозы и ливни

11 июля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на детскую ярмарку в Первый музей славянской мифологии

13 июля 2023
Томские новости

Открытия на Воскресенской горе: археологи нашли предполагаемый фрагмент стены Томского кремля

6 июля 2023
Томские новости

Три торговых центра эвакуировали в Томске из-за сообщений о минировании

6 июля 2023
Томские новости

В Томске начался ремонт пер. Урожайный и ул. Каспийской

11 июля 2023
Томские новости

Пьяный работник украл лесовоз и съехал на нём в кювет в Томской области

3 июля 2023
Томские новости

Работа на опережение: «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов и еще почти 30% — дистанционно

6 июля 2023
Томские новости

В Томской области увеличили расходы на зарплаты бюджетникам

30 июня 2023