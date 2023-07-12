В Томске задержали подозреваемого в «минировании» Коммунального моста

12 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Томские полицейские задержали 67-летнего мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, инцидент произошел в минувшую пятницу. Неизвестные сообщил о якобы существующей опасности объекту транспортной инфраструктуры, соединяющему улицу Нахимова с Шегарским трактом в Томске. Полицейские совместно с коллегами из других правоохранительных органов обследовали место происшествия и прилегающую к нему территорию. В результате проверки информация об угрозе не подтвердилась.

Звонившего удалось задержать в течение часа. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Подозреваемый признался в содеянном.

В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ. Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».