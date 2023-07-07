Коммунальный мост перекрыт в Томске из-за звонка о минировании

7 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о якобы заложенном взрывном устройстве на коммунальном мосту в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«По номеру „02“ в 16:15 позвонил неизвестный и сообщил о минировании коммунального моста. В настоящее время правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации», — сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе УМВД по Томской области агентству сообщили, что «информация уточняется».

Очевидцы в соцсетях пишут, что мост перекрыт сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщалось, накануне посетителей трех торговых центров в Томске эвакуировали из-за сообщений о минировании.

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