Дикие животные выходят в город, потеряв страх перед кормящим их человеком — томские власти

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2023 // Фото: unsplash.com

Вмешательство человека в природу и расширение площади его обитания в сторону леса привели к тому, что дикие животные перестали бояться людей и теперь часто выходят в город, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области Виктора Сиротина.

«Лоси, косули, медведи стали терять страх перед человеком, потому что человек вмешивается. Подкармливает медвежат, а когда они вырастают — идут к человеку, требуют пищу. В основном виноват сам человек. Их (животных — прим. ред.) среда обитания — лес, они там живут, нельзя создавать условия, чтобы животные привыкали. Медведь сильно раньше слышит человека в лесу, не допускает этих встреч. Но боязнь потихоньку уходит (...) Каждый день приходят сигналы — то там видели следы, то там, садовые товарищества развиваются в сторону леса, участки предоставляются», — сказал Сиротин журналистам во вторник.

По его словам, охотоведы мониторят ситуацию с выходом медведей к пасекам и садовым товариществам. При этом статистика текущего года по выходу животных к людям не отличается от 2022 года: активная публикация фото и видео в социальных сетях создает впечатление массовых выходов.

«Численность медведей стабильна — около 9 тыс. особей на Томскую область, варьируется плюс-минус 200 особей каждый год. Процент добычи увеличиваем каждый год, но охота не востребована, очень тяжелая. На этот год 1,7 тыс. особей получили право добыть, но добыли лишь 30%. Увеличили уже сроки охоты на медведя: до 31 декабря зимний период и с 19 марта по 10 июня весенне-летний период, таких сроков раньше не было. Но все равно успешность охоты на медведя очень низка», — отметил Сиротин.

Он подчеркнул, что случаев нападения на людей и домашний скот зафиксировано не было. Но напомнил, что в конце июня медведь оказался в студенческом городке в центре города.

«Медведь оказался в городе, была опасность — медведь был шокирован, агрессивен: люди запикали его машинами, фарами, животное было в шоке. Животное всегда отвечает на агрессию агрессией», — пояснил начальник департамента.

Ранее сообщалось, что в конце июня около 3 часов ночи жители заметили в студенческом районе Томска медведя, метавшегося по улицам. Это был взрослый медведь, ему около двух лет, выше человеческого роста. После оперативной консультации с ветслужбой и зоопарком власти приняли решение ликвидировать агрессивное животное, создающее угрозу жителям Томска. Медведь пробрался в городскую черту, переплыв реку Томь. Тогда Сиротин предположил, что медведь оказался у городской черты из-за свалок, в том числе пищевых отходов, в садовых товариществах у Томска, так как может чуять запахи на десятки километров.

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