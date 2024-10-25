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На вокзале Томск - 2 открыли зал ожидания для маломобильных пассажиров

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Сегодня, 26 октября, в здании вокзала Томск — 2 открыли зону Центра содействия мобильности ОАО «РЖД».

Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, это новый зал ожидания, который оснащен индукционным оборудованием для слабослышащих пассажиров, тактильными указателями, электронным онлайн-табло прибытия и отправления поездов, кнопками вызова персонала, панелью с usb-разъемами. Также в нем установлены удобные диваны и столики.

В сообщении отмечают, что подобный центр стал третьим на Западно-Сибирской железной дороге. Первый открылся в Новокузнецке в прошлом году, второй — в октябре 2024 года на станции «Озеро Карачинское» в Новосибирской области.

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