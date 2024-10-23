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Новый первый заммэра Томска из Омска вступил в должность

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Сегодня, 23 октября, вступил в должность новый первый заммэра Томска Дмитрий Зярко. Ранее он был главой Ленинского административного округа Омска.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, Дмитрий Зярко имеет высшее образование: специалитет по направлению «техника и физика низких температур, инженер», а также звание магистра в области государственного и муниципального управления.

Начал карьеру в 2009 году в омской «Тепловой компании». С 2011 года поступил на муниципальную службу в администрацию Ленинского округа Омска. Здесь работал специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, затем начальником отдела. В 2014 году продолжил карьеру в министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. С 2015 года перешел на должность заместителя директора департамента городского хозяйства, с 2017 года был главой администрации Ленинского административного округа Омска.

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