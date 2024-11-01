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В Томской области растет спрос на облачные сервисы

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Аналитики МТС фиксируют в Томской области рост спроса на облачные сервисы. По сравнению с прошлым годом он вырос на треть.

Как сообщает пресс-служба оператора, лидерами по использованию MTS Web Services стали ритейлеры. Активно используют облачные решения предприятия из сферы ИТ и связи, а также обрабатывающие производства.

Более 80% клиентов в Сибири используют виртуальную инфраструктуру, почти 80% — делают резервное копирование информации в облаке, почти 10% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в регионе пользуются офисное ПО в облаке и сетевые сервисы.

Кроме того отмечается значительный рост спроса на изолированное сетевое соединение — почти в 4 раза и объектное хранилище — в 2 раза. Интерес томских компаний также растёт к резервному копированию.

— Томская область отличается высоким уровнем цифровизации бизнеса. Томичи не только активно разрабатывают отечественный софт в разных сферах, но и сами успешно переходят на российские облачные площадки, получив независимость от иностранных ИТ-решений. Это позволяет томскому бизнесу надежно хранить данные, обеспечивать к ним удаленный доступ, развиваться и повышать эффективность работы, — уточнил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

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