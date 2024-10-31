Томичей приглашают проверить знания на «Открытой лабораторной»

31 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 9 ноября, Томск вновь присоединится к просветительской акции «Открытая лабораторная». Она позволит участникам протестировать свой уровень знаний по самым разнообразным вопросам: от биологии до ядерной физики, сообщают организаторы.

— Например, как вы считаете, можно ли дать астероиду в качестве названия кличку домашнего питомца? Или, правда ли, что близнецы рождаются только у людей, а у других млекопитающих, таких, как слоны, такого не бывает? Вот такие неожиданные и интересные вопросы, которые заставляют немного задуматься, — рассказала «Томскому Обзору» региональный координатор акции Кристина Быкова.

По ее словам, акция подойдет для тех, кто любит играть в квизы и другие интеллектуальные викторины. Участникам за 30 минут необходимо будет ответить на 25 вопросов. Сразу после завершения написания лабораторной опытные «завлабы» — действующие ученые и даже один доктор наук — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Таким образом участники сразу узнают результат и получат много интересной и полезной информации. Тот, кто наберет максимальное количество баллов на каждой из площадок, получит научно-популярную книгу от издательства «Альпина нон-фикшн». Всем пришедшим проверить свои знания достанутся памятные сувениры от партнеров акции.

Принять участие в акции может любой желающий старше 12 лет. Написать «лабу» в Томске можно на пяти площадках:

Информационный центр по атомной энергии (пл. Ленина, 8)

Томский государственный университет (пр. Ленина, 36, главный корпус, 119 аудитория)

Томский политехнический университет (19 корпус, ауд.141, ул. Усова, 4а)

Дом ученых ТНЦ СО РАН (пр. Академический, 5)

Гастрохолл «Лампочка» (пр. Кирова, 5)

Зарегистрироваться на площадку и познакомиться с завлабами можно здесь. Начало в 12.00.

На данный момент в акции участвует более 30 городов России, в которых планируется около 150 площадок. «Открытая лабораторная» существует с 2017 года с небольшим перерывом на пандемию.

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