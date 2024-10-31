Томичей приглашают проверить знания на «Открытой лабораторной»
В субботу, 9 ноября, Томск вновь присоединится к просветительской акции «Открытая лабораторная». Она позволит участникам протестировать свой уровень знаний по самым разнообразным вопросам: от биологии до ядерной физики, сообщают организаторы.
— Например, как вы считаете, можно ли дать астероиду в качестве названия кличку домашнего питомца? Или, правда ли, что близнецы рождаются только у людей, а у других млекопитающих, таких, как слоны, такого не бывает? Вот такие неожиданные и интересные вопросы, которые заставляют немного задуматься, — рассказала «Томскому Обзору» региональный координатор акции Кристина Быкова.
По ее словам, акция подойдет для тех, кто любит играть в квизы и другие интеллектуальные викторины. Участникам за 30 минут необходимо будет ответить на 25 вопросов. Сразу после завершения написания лабораторной опытные «завлабы» — действующие ученые и даже один доктор наук — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Таким образом участники сразу узнают результат и получат много интересной и полезной информации. Тот, кто наберет максимальное количество баллов на каждой из площадок, получит научно-популярную книгу от издательства «Альпина нон-фикшн». Всем пришедшим проверить свои знания достанутся памятные сувениры от партнеров акции.
Принять участие в акции может любой желающий старше 12 лет. Написать «лабу» в Томске можно на пяти площадках:
- Информационный центр по атомной энергии (пл. Ленина, 8)
- Томский государственный университет (пр. Ленина, 36, главный корпус, 119 аудитория)
- Томский политехнический университет (19 корпус, ауд.141, ул. Усова, 4а)
- Дом ученых ТНЦ СО РАН (пр. Академический, 5)
- Гастрохолл «Лампочка» (пр. Кирова, 5)
Зарегистрироваться на площадку и познакомиться с завлабами можно здесь. Начало в 12.00.
На данный момент в акции участвует более 30 городов России, в которых планируется около 150 площадок. «Открытая лабораторная» существует с 2017 года с небольшим перерывом на пандемию.
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