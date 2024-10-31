18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают проверить знания на «Открытой лабораторной»

Город, Конкурсы и акции, Образование и наука, Томские новости, конкурс диктант лабораторная интересные новости Томска проверка знаний Томичей приглашают проверить знания на «Открытой лабораторной»

В субботу, 9 ноября, Томск вновь присоединится к просветительской акции «Открытая лабораторная». Она позволит участникам протестировать свой уровень знаний по самым разнообразным вопросам: от биологии до ядерной физики, сообщают организаторы.

— Например, как вы считаете, можно ли дать астероиду в качестве названия кличку домашнего питомца? Или, правда ли, что близнецы рождаются только у людей, а у других млекопитающих, таких, как слоны, такого не бывает? Вот такие неожиданные и интересные вопросы, которые заставляют немного задуматься, — рассказала «Томскому Обзору» региональный координатор акции Кристина Быкова.

По ее словам, акция подойдет для тех, кто любит играть в квизы и другие интеллектуальные викторины. Участникам за 30 минут необходимо будет ответить на 25 вопросов. Сразу после завершения написания лабораторной опытные «завлабы» — действующие ученые и даже один доктор наук — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Таким образом участники сразу узнают результат и получат много интересной и полезной информации. Тот, кто наберет максимальное количество баллов на каждой из площадок, получит научно-популярную книгу от издательства «Альпина нон-фикшн». Всем пришедшим проверить свои знания достанутся памятные сувениры от партнеров акции.

Принять участие в акции может любой желающий старше 12 лет. Написать «лабу» в Томске можно на пяти площадках:

Зарегистрироваться на площадку и познакомиться с завлабами можно здесь. Начало в 12.00.

На данный момент в акции участвует более 30 городов России, в которых планируется около 150 площадок. «Открытая лабораторная» существует с 2017 года с небольшим перерывом на пандемию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Бариатрическая операция в клиниках СибГМУ — инструмент для снижения веса

15 октября 2024
Томские новости

Лесничего осудили в Томской области за продажу делян под вырубку

4 октября 2024
Томские новости

Томичам предлагают выбрать дизайн транспортной карты

7 октября 2024
Томские новости

Анатомия Томска. Золотой квадрат

29 октября 2024
Томские новости

Томсккабель вернул должность гендиректора

11 октября 2024
Томские новости

Пожарные спасли шестерых человек и троих котов из горящих домов в Томске

30 октября 2024
Томские новости

Томский Орден Октябрьской революции передали в городской музей

21 октября 2024
Томские новости

В выходные в Томске перестанут работать трамваи №3 и №4

4 октября 2024
Томские новости

До конца года томичи могут экономить на проезде в общественном транспорте

7 октября 2024