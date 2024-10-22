18+
18+
Афиша Томска, Город, Исторический центр, События, Томские новости, выставка куда сходить интересные новости Томска афиша бесплатно тгу «Прошлое Томска: места притяжения». В Научной библиотеке ТГУ открылась новая выставка
РЕКЛАМА

«Прошлое Томска: места притяжения». В Научной библиотеке ТГУ открылась новая выставка

В субботу, 19 октября, в выставочном зале Научной библиотеки Томского государственного университета открылась выставка «Прошлое Томска: места притяжения», посвященная 420-летию города и 200-летию со дня рождения первого профессионального томского художника Павла Кошарова. В экспозицию вошли фотографии, художественные зарисовки, рукописи, книги и различные издания.

Гости смогут рассмотреть живописные и графические работы Павла Кошарова, литографии художников Михаила Колосова и Юлиуша Флека, фотографии конца XIX — начала XX веков. На выставке представлены документы губернских и городских властей, официальные и частные периодические издания, научная и справочная литература, художественные произведения местных и столичных авторов, путеводители, в том числе и томского издательства «Макушин Медиа» — «Томск Шишкова».

Посетители смогут увидеть предметы из личной библиотеки педагога и сибирского краеведа Гавриила Тюменцева, а также архива известного путешественника, исследователя и общественного деятеля Григория Потанина.

Выставка будет работать до 31 января 2025 года. Записаться на экскурсию можно по телефону +7(3822)78-51-09.

Директор Научной библиотеки ТГУ Артём Васильев на открытии выставки
Фото: Савелий Петрушев

Заведующий отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Кирилл Конев
Фото: Савелий Петрушев

Заведующая сектором хранения фонда отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Наталия Гончарова
Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичам предлагают выбрать дизайн транспортной карты

7 октября 2024
Томские новости

Светло, тепло и едет. В Томске протестировали первый электробус «Генерал»

10 октября 2024
Томские новости

В следующем году Томская область не получит 3,6 млрд рублей на кампус

30 сентября 2024
Томские новости

Накануне в Томске загорелся ценный деревянный дом

10 октября 2024
Томские новости

Томская область завершила уборку зерновых, собрала на треть меньше плана

14 октября 2024
Томские новости

В Томске бизнесмен инсценировал снос шашлычной, но это не помогло её сохранить

15 октября 2024
Томские новости

В конце октября томичи услышат одного из самых известных неоклассиков страны

8 октября 2024
Томские новости

Томичей приглашают на премьеру спектакля-перформанса об одном из первых авиаторов Харитоне Славороссове

2 октября 2024
Томские новости

Экс-управделами администрации Томской области осужден по делу о злоупотреблениях

24 сентября 2024