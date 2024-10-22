«Прошлое Томска: места притяжения». В Научной библиотеке ТГУ открылась новая выставка

22 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В субботу, 19 октября, в выставочном зале Научной библиотеки Томского государственного университета открылась выставка «Прошлое Томска: места притяжения», посвященная 420-летию города и 200-летию со дня рождения первого профессионального томского художника Павла Кошарова. В экспозицию вошли фотографии, художественные зарисовки, рукописи, книги и различные издания.

Гости смогут рассмотреть живописные и графические работы Павла Кошарова, литографии художников Михаила Колосова и Юлиуша Флека, фотографии конца XIX — начала XX веков. На выставке представлены документы губернских и городских властей, официальные и частные периодические издания, научная и справочная литература, художественные произведения местных и столичных авторов, путеводители, в том числе и томского издательства «Макушин Медиа» — «Томск Шишкова».

Посетители смогут увидеть предметы из личной библиотеки педагога и сибирского краеведа Гавриила Тюменцева, а также архива известного путешественника, исследователя и общественного деятеля Григория Потанина.

Выставка будет работать до 31 января 2025 года. Записаться на экскурсию можно по телефону +7(3822)78-51-09.

Директор Научной библиотеки ТГУ Артём Васильев на открытии выставки Фото: Савелий Петрушев

Заведующий отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Кирилл Конев Фото: Савелий Петрушев

Заведующая сектором хранения фонда отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Наталия Гончарова Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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