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Сегодня в центре Томска обезвредили медведя

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Видео с животным появилось в томских социальных сетях сегодня утром, 29 июня. На кадрах можно заметить, что медведь бежит прямо в центре города.

«Медведь представлял опасность для людей, поэтому был быстро обезврежен. Ситуация такая для города редкая. Тем не менее, в Томске введены дополнительные меры контроля безопасности», — сообщили в мэрии города.

По словам начальника облдепартамента охотничьего и рыболовного хозяйства Виктора Сиротина, которые приводит «Интерфакс-Сибирь», в три часа ночи медведя заметили в студенческом районе города, он метался по улицам. Там располагаются общежития, кафе, вузы, поэтому была угроза жизни и здоровью населения.

«Медведь переплыл Томь в районе Лагерного сада, на дороге его испугали автомобили. Мы консультировались с ветслужбой и зоопарком, рассматривали вариант медведя усыпить, но профессионалы сказали, что во время стресса никакие вещества на него не подействуют», — рассказал Виктор Сиротин.

Он отметил, что особь была возрастом около 2 лет и выше человеческого роста. Животное загнали в тупик и ликвидировали. Жители города не пострадали.

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