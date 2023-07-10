Мэрия Томска проиграла кассацию по делу о строительстве многоквартирников у Красной мечети
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа не удовлетворил апелляционную жалобу Департамента архитектуры и градостроительства Администрации г. Томска по делу о строительстве многоквартирных домов в историческом районе Томска у Красной мечети. Соответствующее постановление опубликовано на сайте краевого суда.
«Суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции нарушений
норм материального и норм процессуального права не допущено», — говорится в тексте постановления.
Ранее областной арбитражный суд признал незаконным отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство ООО «Вектор», владеющего участком на улице Трифонова, 18 в Томске и планирующего возвести там три многоквартирника.
До этого региональный комитет по охране объектов культурного наследия согласовал проект строительства трех трехэтажек по улице Трифонова, 18, который находится в историческом районе Томска — у Красной мечети в Татарской слободе. Против стройки выступали общественники, региональное отделение ВООПИиК и представители духовенства. Мэрия трижды не выдавала разрешение на строительство.
Узнать подробности об истории вокруг строительства на Трифонова, 18 можно в нашем материале.
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