Мэрия Томска проиграла кассацию по делу о строительстве многоквартирников у Красной мечети

10 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа не удовлетворил апелляционную жалобу Департамента архитектуры и градостроительства Администрации г. Томска по делу о строительстве многоквартирных домов в историческом районе Томска у Красной мечети. Соответствующее постановление опубликовано на сайте краевого суда.

«Суд апелляционной инстанции считает, что судом первой инстанции нарушений

норм материального и норм процессуального права не допущено», — говорится в тексте постановления.

Ранее областной арбитражный суд признал незаконным отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство ООО «Вектор», владеющего участком на улице Трифонова, 18 в Томске и планирующего возвести там три многоквартирника.

До этого региональный комитет по охране объектов культурного наследия согласовал проект строительства трех трехэтажек по улице Трифонова, 18, который находится в историческом районе Томска — у Красной мечети в Татарской слободе. Против стройки выступали общественники, региональное отделение ВООПИиК и представители духовенства. Мэрия трижды не выдавала разрешение на строительство.

Узнать подробности об истории вокруг строительства на Трифонова, 18 можно в нашем материале.

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