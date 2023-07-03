В Томске прошла первая лекция проекта «Панорама в лицах: начало томской фотографии»

3 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 1 июля, в томской «Профессорской квартире» прошла первая лекция в рамках проекта «Панорама в лицах: начало томской фотографии». Лектором выступила историк Дина Козлова.

Как уточняют организаторы, на первой гостям музея рассказали об основных этапах развития дореволюционной отечественной фотографии — от дагерротипов до пленки, а также о первых известных российских фотографах, об их технике и популярных в то время форматах фотографий.

На мероприятии широкой общественности впервые презентовали стереоскоп «Ундервуд и Ундервуд» начала XX века с набором отечественных и зарубежных стереопар. Прибор появился в музее совсем недавно.

Стереоскоп «Ундервуд и Ундервуд» Фото: Иван Атапин

Вторая лекция в рамках проекта пройдет в субботу, 8 июля. На ней томичам расскажут об истории фотографии в дореволюционном Томске: о первых фотомастерах и популярных фотозаведениях города, о том, в каких условиях работали фотографы и как они себя рекламировали, а также о форматах и технических особенностях снимков. Гости также узнают и о томских фотографах-любителях, оставивших после себя личные фотоархивы.

Кроме того, слушатели увидят подлинные студийные и любительские снимки из собрания «Профессорской квартиры».

Начало лекции в 18.00. Вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, проект «Панорама в лицах: начало томской фотографии» стартовал в начале 2023 года. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Предполагается, что его финальным этапом станет выпуск альбома-каталога, посвященного томской фотографии до 1917 года. В него войдут оцифрованные снимки из собрания «Профессорской квартиры», а также отдельные материалы из частных коллекций и других институций. Ознакомиться с ним можно будет на сайте музея и в электронных библиотеках.

Дина Козлова, историк Фото: Серафима Кузина

Екатерина Кирсанова, директор музея «Профессорская квартира» Фото: Серафима Кузина

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