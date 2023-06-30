Медведи будут чаще выходить к людям — эксперт

В Томской области участились случаи приближения медведей к населенным пунктам. Косолапых видели в Богашево, а накануне животное прогулялось по Томску. По словам специалиста научного отдела заповедника «Васюганский», доцента кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Новосибирского государственного аграрного университета Дмитрия Кропачева, в дальнейшем эта тенденция будет усугубляться.

— Выход медведей к людям связан с несколькими факторами. Первый — то, что сейчас увеличивается их численность, так как часть видов охоты на медведя запретили, например ту же охоту на берлоге. В связи с этим пресс охотничий на медведя снизился, — рассказал «Томскому Обзору» Дмитрий Кропачев. — Вторым фактором выхода являются лесные пожары, которые выдавливают зверье из леса ближе к населенным пунктам, где их меньше беспокоят огонь и дым.

Также всеядных зверей привлекают расположенные у деревень и городов свалки, которые являются источником доступной пищи.

— Скорее всего выходы к людям будут происходить все чаще, потому что популяция медведей увеличивается. Мы наблюдаем это по Новосибирской области — животные чаще выходят к городам и поселкам, домашнему скоту. Такие случаи есть повсеместно. Чуть ли не в самом Новосибирске встречали медведей в пригородах. На данный момент это происходит без особых происшествий, что не может не радовать, — уточнил Дмитрий Кропачев.

Он также отметил, что принятое решение об уничтожении заглянувшего накануне в Томск медведя было правильным.

— В состоянии стресса животное обороняется всеми доступными ему средствами и остановить его очень сложно, — отметил Дмитрий Кропачев.

Он также объяснил, как нужно вести себя при встрече с медведем.

— Если это самка с детенышами, то лучше постараться потихоньку уйти назад, не беспокоя животное. Если оно почувствует опасность или агрессию в сторону детенышей, то оно будет защищать свое потомство, что приведет к печальным последствиям, — отметил Дмитрий Кропачев. — Если это небольшое животное, то можно попробовать изобразить из себя более большое животное, чтобы оно поняло, что ничего тут хорошего ему не светит и могло ретироваться. Но зачастую лучше не шуметь и потихоньку отойти назад, скрыться и покинуть место встречи.

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