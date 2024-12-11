В Томской области забеременевшим студенткам будут платить по 100 тыс. рублей

11 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

С первого января 2025 года в Томской области при постановке на учет по беременности студенткам будет выплачиваться по 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по социальной политике Светлану Грузных.

Уточняется также, что студенческим семьям на очном обучении в Томске, Северске и Томском районе, а также сельским молодым семьям компенсируют 50% стоимости аренды жилья.

Кроме того, запланировано создание в женских консультациях служб по подготовке семьи к рождению ребенка, бесплатное прохождение подготовительного этапа ЭКО, создание пунктов проката предметов для новорожденных и бесплатное предоставление услуг «социальной няни».

— С учетом того, что мы претендуем на молодежную столицу нашей страны — естественно, что мы делаем акцент на поддержку студенческих семей, — подчеркнула на прошедшей сегодня, 10 декабря, пресс-конференции в медиацентре РИА «Томск» Светлана Грузных.

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