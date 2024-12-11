Специалист «Томскнефтехима» вошла в состав жюри «Серебряного Лучника-2025»

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2024 // Фото: luchnik-siberia.ru

В состав экспертного жюри XV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» вошла начальник отдела корпоративных коммуникаций «Томскнефтехима» Людмила Ганжурова.

Как сообщают организаторы, на этот раз определять лучшие проекты будут специалисты из семи городов Сибири:

Лана Васильева, PR директор компании «ЯсноРестораны» (Новосибирск);

Константин Вересов, руководитель Управления корпоративных коммуникаций Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск);

Людмила Ганжурова, начальник отдела корпоративных коммуникаций Томскнефтехима (СИБУР) (Томск);

Наталья Еговкина, ведущий редактор ТАСС в Сибири (Новосибирск);

Егор Задереев, руководитель службы научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН (Красноярск);

Константин Кузнецов, руководитель студии VOzDUHFILM (Новокузнецк);

Александр Месаркишвили, главный редактор делового издания «Континент Сибирь» (Новосибирск);

Антон Паймышев, основатель и руководитель digital-агентства «Адикт» (Иркутск);

Елена Погодаева, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Сибирском округе ПАО «Магнит» (Новосибирск);

Денис Терехов, генеральный директор агентства «Социальные сети», депутат Законодательного собрания Красноярского края (Красноярск);

Владимир Томко, управляющий партнер, директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин» (Новосибирск);

Евгения Фролова, доцент ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (Омск);

Ольга Шидлова, креативный продюсер строительной группы СМ.СИТИ (Красноярск);

Мария Юферова, директор по персоналу и коммуникациям Красцветмета (Красноярск).

Сначала члены жюри оценят все проекты заочно, а после онлайн-голосования, по итогам которого будет сформирован шорт-лист, смогут пообщаться с участниками лично уже на завершающих мероприятиях премии.

Публичные защиты проектов-финалистов и награждение лауреатов пройдут в начале февраля 2025 года.

Заявки на участие в конкурсе проектов принимаются до 22 декабря включительно.

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