Специалист «Томскнефтехима» вошла в состав жюри «Серебряного Лучника-2025»
11 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: luchnik-siberia.ru
В состав экспертного жюри XV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» вошла начальник отдела корпоративных коммуникаций «Томскнефтехима» Людмила Ганжурова.
Как сообщают организаторы, на этот раз определять лучшие проекты будут специалисты из семи городов Сибири:
- Лана Васильева, PR директор компании «ЯсноРестораны» (Новосибирск);
- Константин Вересов, руководитель Управления корпоративных коммуникаций Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (Норильск);
- Людмила Ганжурова, начальник отдела корпоративных коммуникаций Томскнефтехима (СИБУР) (Томск);
- Наталья Еговкина, ведущий редактор ТАСС в Сибири (Новосибирск);
- Егор Задереев, руководитель службы научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН (Красноярск);
- Константин Кузнецов, руководитель студии VOzDUHFILM (Новокузнецк);
- Александр Месаркишвили, главный редактор делового издания «Континент Сибирь» (Новосибирск);
- Антон Паймышев, основатель и руководитель digital-агентства «Адикт» (Иркутск);
- Елена Погодаева, руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в Сибирском округе ПАО «Магнит» (Новосибирск);
- Денис Терехов, генеральный директор агентства «Социальные сети», депутат Законодательного собрания Красноярского края (Красноярск);
- Владимир Томко, управляющий партнер, директор по развитию агентства «Мелехов и Филюрин» (Новосибирск);
- Евгения Фролова, доцент ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (Омск);
- Ольга Шидлова, креативный продюсер строительной группы СМ.СИТИ (Красноярск);
- Мария Юферова, директор по персоналу и коммуникациям Красцветмета (Красноярск).
Сначала члены жюри оценят все проекты заочно, а после онлайн-голосования, по итогам которого будет сформирован шорт-лист, смогут пообщаться с участниками лично уже на завершающих мероприятиях премии.
Публичные защиты проектов-финалистов и награждение лауреатов пройдут в начале февраля 2025 года.
Заявки на участие в конкурсе проектов принимаются до 22 декабря включительно.
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