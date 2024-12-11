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Специалист «Томскнефтехима» вошла в состав жюри «Серебряного Лучника-2025»

Город, Томские новости, фестиваль премия интересные новости Томска томские компании пиарщики Специалист «Томскнефтехима» вошла в состав жюри «Серебряного Лучника-2025»

В состав экспертного жюри XV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» вошла начальник отдела корпоративных коммуникаций «Томскнефтехима» Людмила Ганжурова.

Как сообщают организаторы, на этот раз определять лучшие проекты будут специалисты из семи городов Сибири:

Сначала члены жюри оценят все проекты заочно, а после онлайн-голосования, по итогам которого будет сформирован шорт-лист, смогут пообщаться с участниками лично уже на завершающих мероприятиях премии.

Публичные защиты проектов-финалистов и награждение лауреатов пройдут в начале февраля 2025 года.
Заявки на участие в конкурсе проектов принимаются до 22 декабря включительно.

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