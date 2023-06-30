СибГМУ намерен привлечь 2 млрд рублей для строительства инжинирингового центра в Томске

Минздрав России поддержал проект Сибирского государственного медицинского университета по строительству инжинирингового центра в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Евгения Куликова.

По его словам, одной из специализаций СибГМУ является выпуск малых партий лекарственных средств для клинических исследований, разработка документации, технологий производства препаратов, чтобы крупные фармкомпании не останавливали свои заводы. Между тем для развития фармацевтической инфраструктуры вузу необходим собственный инжиниринговый центр.

«Уже сейчас мы работаем с Минпромторгом по привлечению финансирования. По проекту необходимо почти 2 млрд рублей для строительства центра на 1,5 тыс. кв. м, из которых 1 тыс. кв. м — чистые помещения. Одновременно проходит и поиск площадей под развитие инфраструктуры центра», — отметил ректор СибГМУ.

Он также сообщил, что вуз уже сформировал инфраструктурные требования и портфель проектов, в котором более 15 препаратов. «Университет будет прилагать все усилия для того, чтобы получить финансирование», — добавил Куликов.

СибГМУ основан в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета. В 2021 году СибГМУ стал одним из победителей программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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