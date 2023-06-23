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В выходные в Томске на Комсомольском изменится схема движения общественного транспорта

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В ближайшие дни общественный транспорт изменит схему движения в связи с работами на пр. Комсомольском, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, с 22.00 пятницы, 23 июня, до 17.00 воскресенья, 25 июня, бригады «ТомскРТС» проведут замену участка квартальных теплосетей в районе пр. Комсомольский. Для этого потребуется несколько раз отключить напряжение контактной сети на участке пр. Комсомольского и участке пр. Фрунзе. В это время изменится схема движения троллейбусных маршрутов № 2 и № 6. Троллейбусы № 2 будут курсировать по схеме: Черемошники — пр. Ленина — пл. Ленина, маршрут троллейбуса № 6 будет проходить из мкр. Радужный — пр. Мира — ул. Дальне-Ключевская — пр. Ленина — пл. Ленина — пр. Кирова — Томск-1.

Также в выходные изменится схема движения автобусов шести городских и межмуниципальных маршрутов. Так, автобусы № 23 и № 26 от пл. Кирова будут двигаться по пр. Комсомольскому, сворачивать на пр. Фрунзе, ехать по ул. Киевской, Никитина, выезжать на пр. Комсомольский, ул. Сибирскую и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы будут ходить по той же объездной схеме.

Автобусы маршрутов № 29 и № 401 будут также использовать для объезда ремонтных работ пр. Фрунзе, ул. Киевскую и ул. Никитина.

Автобусы № 13/14 в направлении пр. Фрунзе будут двигаться по схеме: ул. Сибирская — ул. Киевская — пр. Фрунзе — далее по маршруту, обратный маршрут будет пролегать также через ул. Киевскую.

Маршрутки № 36 в направлении с. Тимирязевское будут идти по ул. Сибирская — ул. Киевская — пр. Фрунзе и далее по маршруту, в обратном направлении по схеме: пр. Фрунзе — ул. Киевская — ул. Сибирская.

Ранее также сообщалось, что в связи с проведением ремонтных работ в Томске будет перекрыт участок пр. Комсомольского.

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