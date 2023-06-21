В Томске перекроют часть пр. Комсомольского из-за ремонта теплосетей

21 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина, из архива издания

В пятницу, 23 июня, в Томске перекроют часть Комсомольского проспекта — от пр. Фрунзе до ул. Никитина, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Ограничение связано с заменой участка квартальных теплосетей, запитанных от тепломагистрали №2. В ходе ремонта у дома по пр. Комсомольский, 54 специалистам предстоит заменить изношенный участок трубопровода диаметром 150 мм, на котором в ходе проведения гидравлических испытаний выявлен дефект. Предполагается, что его устранение позволит восстановить горячее водоснабжение в домах, запитанных от этого участка тепловых сетей, и избежать развития аварийной ситуации зимой.

Связанное с проведением работ ограничение будет действовать с 21.00 пятницы, 23 июня, до 17.00 воскресенья, 25 июня.

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