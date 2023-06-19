Томичи смогут попробовать сезонные блюда с жимолостью

19 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В рамках Дней жимолости, с 19 июня по 2 июля, в томских кафе и ресторанах будут подавать различные блюда с этой ягодой, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в «Снегири пицца & гриль» томичи смогут попробовать пиццу с томским окороком, креветками и жимолостью. Кондитерская SWEET CONCEPT приготовила даниши с крем-брюле с ванилью и свежей ягодой.

В «Кухтерине» можно попробовать ягодное фламбе с жимолостью, а в «Пироге» её добавили в традиционный пирог. TORTA приглашает на сметанник с жимолостью, а в «Союзе» предлагаются блинчики с соусом из этой полезной ягоды.

Всего к акции присоединилось около 40 заведений. С полным списком участником можно ознакомиться по ссылке.

В сообщении уточняется, что главным событие фестиваля станет гастрономический фестиваль «Жимолость». Он пройдет на площади Ново-Соборной у СФТИ 24 июня.

Напомним, Дни жимолости впервые прошли в Томской области в прошлом году.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».