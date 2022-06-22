В Томске пройдет гастрофестиваль, посвященный жимолости

Томский Обзор / Фото: 22 июня 2022 // Фото: zhimfest.ru

На минувшей неделе в Томской области стартовали Дни жимолости. В рамках праздничной программы состоится большой тематический гастрофестиваль, а в ряде томский заведений будет работать специальное сезонное меню.

Как сообщают организаторы, Дни жимолости будут проходить в течение двух недель с 19 июня по 3 июля. В это время в заведениях «Буланже», «Нарым», «Кухтерин», «Строганина-бар» и Maya Pizza будет действовать специальное меню. Здесь можно будет попробовать салаты, паштеты, пиццу, напитки, десерты, горячие и другие блюда с добавлением жимолости. Полюбившиеся угощения останутся в основном меню. Ознакомиться с полным перечнем заведений-участников можно на сайте фестиваля.

Центральным событием Дней жимолости станет первый в России гастрономический фестиваль «Жимолость». Он пройдет 26 июня в Томске на площади Ново-Соборной. Его участники — кафе, бары и рестораны — презентуют эксклюзивные блюда из жимолости и проведут мастер-классы по их приготовлению. Также на гастрофестивале развернется ярмарка, пройдут развлекательные шоу для детей и взрослых. Каждый гость сможет попробовать напиток фестиваля бесплатно.

Заключительным событием Дней жимолости в Томской области станет VIII областной «Праздник жимолости», который состоится 2 июля по традиции в селе Бакчар. В программе — дегустация разных сортов жимолости, продажа ягоды и саженцев, конкурсы «Ягодные гонки», «Ягодный сувенир», «Мисс Жимолость-2022», карнавальное шествие и многое другое. С подробной программой празднования можно ознакомиться по ссылке.

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