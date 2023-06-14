Томичка лишилась более 7 млн рублей, пройдя по рекламной ссылке в мобильной игре

14 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Жительница Томска потеряла более 7 млн рублей на «инвестициях», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, во время игры на смартфоне женщина перешла по рекламной ссылке, предлагавшей преумножить доход. Она оставила заявку на сайте, после чего с ней связался «биржевой трейдер». Он рассказал об интернет-платформе, с помощью которой можно получать пассивный доход. Томичка заинтересовалась предложением и начала «инвестировать».

После нескольких переводов женщина заметила, что её счет пополнился, и она решила вывести заработанные деньги. Аферисты зачислили на банковскую карту потерпевшей более тысячи рублей и предложили вложить более крупную сумму денег.

Томичка поверила «брокерам» и оформила несколько кредитов. Все деньги она перевела якобы на свой инвестиционный счет. Когда женщина решила вывести прибыль, ей сообщили о том, что счет заблокирован, а для снятия ограничений необходимо внести еще некоторую сумму денег, что она и сделала. В итоге потерпевшая перевела на счета злоумышленников более 7 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, ранее житель Стрежевого пострадал от мошенников, которые действовали по аналогичной схеме. Мужчина лишился более 5,8 млн рублей.

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