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Житель Томской области лишился 5,8 млн рублей, заработав на «инвестициях» 1,5 тысячи

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Житель Стрежевого стал жертвой мошенников и лишился более 5,8 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, мужчине позвонил «биржевой трейдер» и рассказал об интернет-платформе, с помощью которой можно получить пассивный доход. Заинтересованный стрежевчанин начал «инвестировать» и получил первую прибыль уже после нескольких переводов — на его счет поступило 1,5 тыс. рублей. После этого аферисты предложили мужчине вложить более крупную сумму денег.

Стрежевчанин поверил злоумышленникам и взял несколько кредитов. Все деньги он внес на свой инвестиционный счет. Когда мужчина решил вывести прибыль, ему сообщили, что его счет заблокирован и для снятия ограничений необходимо внести еще некоторую сумму денег. Потерпевший последовал рекомендациям.

Всего мужчина перевел на счета злоумышленников более 5,8 млн рублей, однако вывести заработанные деньги так и не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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