В томском Белостоке восстановили уничтоженный вандалами поминальный крест

Томский Обзор / Фото: 13 июня 2023 // Фото: РИА Томск

Накануне, 12 июня, в селе Белосток Кривошеинского района Томская католическая община восстановила поминальный крест, ранее уничтоженный вандалами, сообщает РИА Томск со ссылкой на научного сотрудника музея «Следственная тюрьма НКВД» Василия Ханевича.

— (В понедельник) восстановили крест, который ранее венчал мемориал жертвам политических репрессий и жителям села Белосток, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это был общий крест — для тех и для других — и он был срезан, уничтожен», — сказал Василий Ханевич. — В Белостоке 13 июня отмечают престольный праздник святого Антония Падуанского, в честь которого назван храм. А сегодня выходной день и праздник «День России» — так уж совпало в истории.

В церемонии приняли участие четыре католических священника, включая настоятеля томского костела отца Войтека и бывшего настоятеля прихода в Белостоке, а ныне священника из Новокузнецка отца Кшиштова. Также Белосток посетили сестры ордена матери Терезы.

Крест был восстановлен на средства прихожан томского костела и ордена сестер матери Терезы. Его изготовили в Томске. Сорванные и украденные таблички с именами репрессированных пока не восстановлены.

Напомним, в ноябре 2022 года неизвестные повредили мемориальный комплекс жертвам польских репрессий в селе Белосток Кривошеинского района. Большой металлический крест срезали болгаркой, а также с кирпичной стены были сорваны мраморные плиты с фамилиями расстрелянных.

Также в ноябре 2022 года в Сквере памяти политических репрессии в Томске неизвестные сорвали табличку с мемориального камня репрессированным полякам.

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