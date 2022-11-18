В селе Томской области неизвестные повредили мемориальный комплекс жертвам польских репрессий

18 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: из аккаунте Агнешки Каневска

В селе Белосток Томской области неизвестные повредили памятник репрессированным полякам. В ночное время с него были сорваны таблички и крест, сообщила польская активистка Агнешка Каневска.

Старший научный сотрудник музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич оценивает данный акт вандализма, как целенаправленную провокацию. По его словам, это было сделано специально, чтобы еще больше поссорить поляков с россиянами и вызвать ненависть: «Это политически-провокационная акция, виновные которой должны быть наказаны».

«Большой металлический крест срезали болгаркой, вытащить его невозможно. Также с кирпичной стены были сорваны мраморные плиты с фамилиями расстрелянных», — сообщает собеседник.

На данный момент сотрудниками полиции проводится проверка в селе Белосток. По ее результатам будет принятого решение в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее в Сквере памяти политических репрессии в Томске неизвестные сорвали табличку с мемориального камня репрессированным полякам. Это произошло 11 ноября — в «День независимости Польши». По данному факту правоохранительными органами также была инициирована проверка.

Так выглядел памятник до происшествия Фото: из аккаунте Агнешки Каневска

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