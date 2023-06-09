Лесные пожары в Томской области тушит самолет, искусственно вызывающий осадки

Томский Обзор / Фото: 9 июня 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

В Томской области второй день подряд в небе над Каргасокским районом работает экипаж самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон». Задача летчика-наблюдателя и пилотов — провести мероприятия по искусственному вызыванию осадков для тушения труднодоступных пожаров.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, самолет прибыл из Иркутской. На его фюзеляже установлены специальные панели, в которые заряжены пиропатроны с йодистым серебром. При достижении необходимой высоты летчик-наблюдатель производит выстрелы для конденсации влаги.

«При проведении работ необходимы подходящие облака именно в месте развития пожаров. После введения реагентов в течение 30 минут происходит выпадение осадков. Над 9 из 11-ти отработанными пожарами накануне прошли дожди — небольшие, но способствовавшие снижению интенсивности горения», — рассказал заместитель начальника ФБУ «Авиалесохрана» Андрей Ерицов.

По словам специалистов, подобный дефицит осадков в Томской области был около 100 лет назад. В данное время наблюдаются нетипичные для начала лета погодные условия. Работу по тушению огня осложняют мощный грозовой фронт и высокая температура. Проходящие естественные осадки не дают нужного эффекта.

Самолет-зондировщик «Циклон» в распоряжении федеральной службы всего один. По решению центрального штаба он направляется в наиболее сложные районы. Ан-26 будет работать в Томской области до стабилизации лесопожарной обстановки.

Напомним, в среду, 7 июня, в лесах Томской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: tomsk.gov.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».