18+
18+
РЕКЛАМА

В лесах Томской области ввели режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки

Лесные пожары, Томские новости, лесные пожары пожарная обстановка загорелись сводка жесть Томска горит тайга В лесах Томской области ввели режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки

Сегодня, 7 июня, в лесах Томской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято в связи со сложно лесопожарной обстановкой.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в связи с сухой и жаркой погодой в регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности. В северных районах области ситуацию усложняют ветер и грозы.

Сейчас большинство возгораний на севере Томской области. Очаги расположены в Верхнекетском, Александровском, Колпашевском, Каргасокском, Бакчарском районах. Четыре из 14-ти действующих лесных пожаров локализованы.

В сообщении уточняется, что на данный момент группировка лесопожарных сил составляет более 200 сотрудников. При необходимости она будет увеличена.

Глава региона поручил проводить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения. Ответственными за выполнение мероприятий по ликвидации ЧС глава региона назначил ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская студентка создала офтальмологический тренажер

23 мая 2023
Томские новости

Томский Сбер провел субботник в сельском парке «Околица»

29 мая 2023
Томские новости

В выходные томские маршрутки будут чаще ездить до кладбищ

2 июня 2023
Томские новости

Документальный фильм о создании томского сериала «Соцсети» можно посмотреть онлайн

24 мая 2023
Томские новости

Интеллектуальный финал. В Томске завершился очередной сезон проекта «IT-Старт»

23 мая 2023
Как это работает

«Лики Сибири». Как художники готовятся к фестивалю

19 мая 2023
Томские новости

Сборная Томской области стала лучшей на чемпионате России по подводному спорту

10 мая 2023
Томские новости

Глава Томска и председатель облкомитета получили представление прокуратуры из-за дома на ул. Гагарина, 18

6 июня 2023
Томские новости

Депутаты Томской облдумы обсудили вопросы престижа рабочих профессий и трудового воспитания в школах

26 мая 2023