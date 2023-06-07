В лесах Томской области ввели режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки

7 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 7 июня, в лесах Томской области вводится режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение было принято в связи со сложно лесопожарной обстановкой.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в связи с сухой и жаркой погодой в регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности. В северных районах области ситуацию усложняют ветер и грозы.

Сейчас большинство возгораний на севере Томской области. Очаги расположены в Верхнекетском, Александровском, Колпашевском, Каргасокском, Бакчарском районах. Четыре из 14-ти действующих лесных пожаров локализованы.

В сообщении уточняется, что на данный момент группировка лесопожарных сил составляет более 200 сотрудников. При необходимости она будет увеличена.

Глава региона поручил проводить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения. Ответственными за выполнение мероприятий по ликвидации ЧС глава региона назначил ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз».

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