«Верный друг» выиграл тендер на отлов и содержание безнадзорных животных в Томске

7 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В понедельник, 5 июня, были подведены итоги тендера на оказание услуг по организации деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Томска. Победителем признана Алена Можейко, владелица пункта передержки безнадзорных собак «Верный друг».

Как следует из конкурсной документации, начальная цена контракта составляла 7 млн рублей. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Всего на торги были поданы две заявки, соответствующие требованиям.

Напомним, ранее администрация Томска разорвала контракт с приютом «Верный друг» из-за недобросовестного исполнения его условий и многочисленных жалоб томичей на работу службы отловщиков. Тогда был заключен временный договор с новым подрядчиком.

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