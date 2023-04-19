Новый подрядчик по отлову животных начинает работать в Томске

Сегодня, 19 апреля, в Томске начинает работать новый подрядчик по отлову животных. Договор с ним временный, после подготовки всех документов будет проведена полноценная процедура контрактации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, решение о расторжении контракта с предыдущей организацией (приют «Верный друг» — прим. ред.) было принято из-за недобросовестного исполнения его условий и многочисленных жалоб томичей на работу службы отловщиков.

До момента передачи собак новому подрядчику городские власти будут оплачивать услуги по содержанию животных приюту, где они сейчас находятся. Затем их перевезут в новый пункт передержки, вместе с городским имуществом — вольерами, клетками и прочей амуницией.

«В Оренбурге произошла чудовищная трагедия, мы обязаны сделать все, чтобы подобное не произошло в Томске. В городе есть несколько мест, где обосновались собачьи стаи, на них жалуются томичи. Животных нужно срочно поместить в приют, пока не случилась беда. Новый подрядчик должен будет за несколько месяцев навести порядок в городе. Мы ставим перед ним задачу реагировать на заявки немедленно и изолировать агрессивных животных в течение нескольких часов. Это наше жесткое требование», — сказал начальник городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

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