Томичей приглашают на экспериментальный спектакль о Батенькове в музейный сад

5 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 11 июня, в музейном саду Томского областного краеведческого музея пройдет показ спектакля о Гаврииле Батенькове «Шел чудак». Постановка создана актерами Томского театра юного зрителя.

По словам организаторов, «Шел чудак» — это попытка авторов проекта взглянуть на жизнь отдельного человека как на его высказывание о своей жизни: «где взлеты и падения, где одиночество и достижения, страх и вера».

«Гавриил Батеньков — главный герой произведения и вокруг него то кипят страсти, то проступает тишина. Офицер и чиновник, заключенный и просто человек. Декабрист. Но декабрист ли… И это история, где атмосфера создается музыкой одной из популярных групп, где текст песен переплетается с фактическими документами, где звучат стихи самого Батенькова», — говорится в описании спектакля.

Автором спектакля стал актер ТЮЗа Сергей Парфенов. В постановке принимают участие артисты Евгения Парфенова, Мария Суворова и Дмитрий Гребенщиков.

Спектакль начнется в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 75. Стоимость просмотра — 550 рублей, в нее входит экскурсии по выставке «Офицер, масон, строитель, мыслитель», посвященной 230-летию со дня рождения Гавриила Батенькова. Купить билеты можно по ссылке.

Фоторепортаж с выставки смотрите в нашем материале.

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