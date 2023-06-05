Томичей приглашают на экспериментальный спектакль о Батенькове в музейный сад
В воскресенье, 11 июня, в музейном саду Томского областного краеведческого музея пройдет показ спектакля о Гаврииле Батенькове «Шел чудак». Постановка создана актерами Томского театра юного зрителя.
По словам организаторов, «Шел чудак» — это попытка авторов проекта взглянуть на жизнь отдельного человека как на его высказывание о своей жизни: «где взлеты и падения, где одиночество и достижения, страх и вера».
«Гавриил Батеньков — главный герой произведения и вокруг него то кипят страсти, то проступает тишина. Офицер и чиновник, заключенный и просто человек. Декабрист. Но декабрист ли… И это история, где атмосфера создается музыкой одной из популярных групп, где текст песен переплетается с фактическими документами, где звучат стихи самого Батенькова», — говорится в описании спектакля.
Автором спектакля стал актер ТЮЗа Сергей Парфенов. В постановке принимают участие артисты Евгения Парфенова, Мария Суворова и Дмитрий Гребенщиков.
Спектакль начнется в 16.00 по адресу: пр. Ленина, 75. Стоимость просмотра — 550 рублей, в нее входит экскурсии по выставке «Офицер, масон, строитель, мыслитель», посвященной 230-летию со дня рождения Гавриила Батенькова. Купить билеты можно по ссылке.
Фоторепортаж с выставки смотрите в нашем материале.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».