«Офицер, масон, строитель, мыслитель». В Томском краеведческом музее открылась выставка к 230-летию Батенькова

12 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 11 мая, в Томском областном краеведческом музее открылась выставка «Офицер, масон, строитель, мыслитель», посвященная 230-летию со дня рождения Гавриила Батенькова.

Как сообщают организаторы, экспозиция рассказывает об основных этапах биографии знаменитого декабриста. Гости смогут увидеть предметы из фондов Томского краеведческого музея, принадлежавшие самому Батенькову. Кроме того, специально для выставки сотрудники музея заказали из Омского и Московского архивов несколько документов, в том числе записку о населении Томска пера самого декабриста, ранее не публиковавшуюся.

«Но и сам старинный особняк, где расположен музей, тоже помнит Гавриила Батенькова — сосланный в Томск декабрист был частым гостем владельца усадьбы золотопромышленника Асташева. Батеньков переводил для Асташева иностранные газеты, помогал с формированием библиотеки, нередко обедал в доме и вел беседы с хозяином», — говорится в описании экспозиции.

Выставка работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00 по адресу: пр. Ленина, 75. Стоимость билетов: 60 — 120 рублей, купить их можно по ссылке.

Автор выставки — научный сотрудник музея, кандидат исторических наук Елена Андреева. Фото: Серафима Кузина

Театрализованное представление на открытии выставки. Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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