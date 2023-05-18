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Томичи простились с журналистом Александром Сакаловым

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Сегодня, 18 мая, в ритуальном зале «Реквием» состоялась церемония прощания с томским журналистом Александром Сакаловым. Похороны пройдут на кладбище в Воронино.

Напомним, известный томский блогер, бывший оператор ТВ2 Александр Сакалов скончался в ночь на понедельник, 15 мая.

Александр Сакалов в течение многих лет работал оператором информационной программы «Час Пик» в телекомпании ТВ2. Позже он продолжил работу в одноименном агентстве новостей. Александр снимал документальные фильмы и репортажи, а также вел один из самых популярных томских телеграм-каналов «Алё, это Сакалов».

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