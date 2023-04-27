Умер известный томский блогер Александр Сакалов

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2023 // Фото: ТВ2

Сегодня ночью, 15 мая, скончался известный томский блогер, бывший оператор ТВ2 Александр Сакалов. Об этом сообщили его коллеги в телеграм-канале.

Александр Сакалов в течение многих лет работал оператором информационной программы «Час Пик» в телекомпании ТВ2. Позже он продолжил работу в одноименном агентстве новостей. Александр снимал документальные фильмы и репортажи, а также вел один из самых популярных томских телеграм-каналов «Алё, это Сакалов».

Коллектив «Томского Обзора» выражает соболезнование родным и близким Александра Сакалова.

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