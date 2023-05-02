Томские мусульмане попросили губернатора вмешаться в процесс строительства возле Красной мечети

2 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мусульманская община Первой Соборной Красной Мечети направила губернатору Томской области Владимиру Мазуру письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с планируемым строительством здания по ул. Трифонова, 18.

«В настоящее время на этом участке ООО „Вектор“ успешно продвигает строительство комплекса трёхэтажных многоквартирных домов, которые перекроют вид на Красную Соборную Мечеть, а также станут очередным грубым вторжением в сложившийся исторический облик уникального района Татарская слобода — последнего района Томска, сохранившего в более менее целостном виде городскую деревянную застройку, которой славен наш город», — говорится в обращении.

Авторы отмечают, что администрация города отказывает в выдаче разрешения на строительство, тогда как областной комитет по охране объектов культурного наследия предоставил все необходимые согласования. С последним представители мусульманской общины не согласны.

Они указывают, что строительство будет вестись на «одной из основных перспектив восприятия здания Красной Мечети» и фактические перекроет вид, что является грубым нарушением предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения, которым закреплено доминирующее положение Красной мечети в районе. Также в обращении говорится, что дом будет построен из бетона и облицован деревом, что не соответствует установленному режиму зоны регулирования застройки. Кроме того, по словам авторов, строительство в целом плохо скажется на восприятии исторического района.

«Строительство в современной стилистике трёх объектов, по своим габаритам в несколько раз превосходящих любой из исторических двухэтажных деревянных домов Татарской слободы ни при каких условиях не может расцениваться как «соответствующее окружающей исторической застройке в части масштаба, применяемых пропорций здания, его частей, элементов и уровня детализации», — говорится в обращении.

Авторы отмечают, что предыдущие обращения к губернатору Сергею Жвачкину, а также председателю комитета по охране культурного наследия Елене Перетягиной были проигнорированы. Уточняется также, что при согласовании строительства указанный выше госорган ссылался на поддержку, которую мусульманская община оказала обсуждаемому проекту.

«Между тем при личной встрече, с Е.В.Перетягиной, состоявшейся 09.11.2021, нами давались подробные пояснения по поводу обстоятельств, при которых было направлено то письмо. А именно, что застройщик ООО „Вектор“ ввёл нас в заблуждение, представив для ознакомления совершенно другой проект (разработанный за несколько лет до сегодняшних событий П.Я.Классеном, согласно которому новое здание планировалось строить со значительным отступом от красной линии Трифонова, что открывало вид на здание Красной Мечети и сохраняло её значение архитектурной доминанты района Татарская слобода)», — говорится в сообщении.

В связи со сложившимися обстоятельствами, представители мусульманской общины просят губернатора Владимира Мазура обязать комитет по охране объектов культурного наследия отозвать согласование проектных решений объектов, планируемых к постройке на ул. Трифонова, 18. Кроме того, главу региона просят организовать работу по подготовке и утверждению требований к строительству в достопримечательных местах, а также возобновить комплексное восстановление исторического облика Татарской слободы.

Авторы обращения также заручились поддержкой митрополита Томского и Асиновского Ростислава.

Узнать подробности об истории вокруг строительства на Трифонова, 18 можно в нашем материале.

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