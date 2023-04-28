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Прокуратура инициировала проверку Комитета по охране культурного наследия Томской области

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Прокуратура Томской области проверяет Комитет по охране культурного наследия региона в связи со строительством здания на ул. Гагарина, 18. Об этом со ссылкой на представительницу ведомства сообщает РИА Томск.

«Прокуратура проводит проверку деятельности комитета по охране объектов культурного наследия Томской области», — рассказала собеседница агентства.

Напомним, весной 2023 застройщик ООО «ХПФ «Луч» начал фасадные работы на строящемся здании по ул. Гагарина, 18. Градозащитники неоднократно указывали, что строительство ведется с нарушением регламентов — от несоответствия использованных материалов до этажности здания, которое находится в достопримечательном месте «Дворянская».

Позже председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области сообщила, что застройщику объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при строительстве в достопримечательном месте «Дворянская».

Подробнее с историей вопроса можно ознакомиться здесь.

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