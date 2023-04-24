Редактор портала Антропогенез.ру расскажет томичам, почему люди верят мракобесам

Научный журналист, создатель и редактор портала Антропогенез.ру и автор целого ряда научно-популярных книг Александр Соколов выступит в Томске с открытой лекцией в рамках семейного фестиваля «Фиджитал-день», организованного Томским политехом.

Как сообщают в пресс-службе ТПУ, на мероприятии, которое пройдет 13 мая на площади Ново-Соборной, спикер представит новую лекцию на тему «Лженаука вечна. Почему люди верят мракобесам?».

— Когда мы жалуемся на то, что лженаука продолжает существовать, несмотря на развитие науки… Это в некотором роде то же самое, что сетовать: почему, когда мы пытаемся убежать от горизонта, он движется за нами. Похоже, что существование лженауки неизбежно, как существование видимого горизонта, пока мы на Земле. Это не значит, что с лженаукой бессмысленно бороться. Но важно понимать, что причины этого явления гораздо сложнее, чем кажется. Об этом и поговорим на лекции в Томске, — говорит Александр Соколов.

Лекция Александра Соколова пройдет на главной сцене площади Ново-Соборной.

Напомним, первый фестиваль «Фиджитал-день» приурочен к празднованию 127-летия Томского политеха, старейшего инженерного вуза за Уралом. Программа стартует в 12.00 и завершится в 23.00. В этот день на Ново-Соборной площади Томска будут развернуты шатры-павильоны, где каждый сможет присоединиться к событиям в цифровом и реальном мире.

Фиджитал-формат фестиваля объединит физические и цифровые активности для всех возрастов. Участников ждет гибридная игра «Миссия: инженер», научно-популярные лекции, выставка инженерных разработок школьников, мастер-классы, розыгрыши и музыкальный финал.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

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