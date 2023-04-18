Томичей приглашают на «Фиджитал-день», приуроченный к 127-летию Томского политеха

Семейный фестиваль «Фиджитал-день» для жителей Томской области и других регионов Сибири состоится 13 мая на Ново-Соборной площади в Томске. Участников ждет гибридная игра «Миссия: инженер», научно-популярные лекции, выставка инженерных разработок школьников, мастер-классы, розыгрыши и музыкальный финал, сообщает пресс-служба вуза.

Первый «Фиджитал-день» приурочен к празднованию 127-летия Томского политеха, старейшего инженерного вуза за Уралом. Основная идея организаторов — показать современные технологии и инженерные профессии на главной городской площади. Программа стартует в 12.00 и завершится в 23.00. В этот день на Ново-Соборной площади Томска будут развернуты шатры-павильоны, где каждый сможет присоединиться к событиям в цифровом и реальном мире.

В течение дня любой посетитель может стать участником игры «Миссия: инженер». Игроки будут выполнять задания, связанные с технологиями, перемещаясь по площадке, на специальных станциях. К игре можно будет подключиться в любой момент и побороться за главный приз.

В образовательном павильоне можно будет пройти тренинги по подготовке к ЕГЭ и профориентационное тестирование. В павильоне популяризации науки будут выступать участники движения Science Slam, науч-поп-спикеры и молодые томские ученые. В кинопавильоне покажут документальные фильмы о технологиях будущего и эпизоды томского сериала. На выставке инженерных разработок школьников продемонстрируют проекты в области IT, виртуальной и дополненной реальности, транспортных систем, космических, биотехнологий, промышленного дизайна. На фестивале пройдет финал «Инженерного квиза».

В течение всего дня от площади Ново-Соборной можно будет отправиться на автобусах университета на экскурсию по лабораториям Томского политеха, где ученые расскажут и покажут, как они делают открытия.

На спортивной площадке «Фиджитал-дня» будут проходить гибридный турнир по футболу и интерактивному шахбоксу. Участников фестиваля также ждут викторины, игры, виртуальная прогулка по ядерному реактору Томского политеха и многое другое.

На главной сцене запланированы выступления звездных популяризаторов науки, творческие номера и вечерняя музыкальная программа. Кроме того, весь день на площади будут работать фудкорт и фотозоны.

Организаторы фестиваля — Томский политех, ООО «Газпром трансгаз Томск», ВТБ и детский технопарк «Кванториум». Участниками фестиваля станут представители российских компаний и организаций — HeadHunter, ВКонтакте, САО «ВСК», «Тинькофф», СИБУР, МТС, Сибирский химический комбинат, АО «Физтех-Энерго», диджитал агентство «Студия Т», Информационный центр по атомной энергии.

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