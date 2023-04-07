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Бывшего ректора ТПУ обвиняют в превышении полномочий и растрате

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Бывшего руководителя Томского политеха Дмитрия Седнева обвиняют в растрате денежных средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, обвиняемый «использовал свои служебные полномочия с целью трудоустройства другого лица, при этом достоверно знало, что трудовые обязанности данным лицом исполняться не будут». Таким образом с ноября 2021 года по январь 2023 года из федерального бюджета была незаконно и необоснованно начислена зарплата и премиальные выплаты в размере более 5 млн рублей.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Дмитрий Седнев, вступил в должность в статусе ректора вуза 16 сентября 2022 года. До этого он занимал пост исполняющего обязанности руководителя ТПУ — с 6 июля 2021 года, после ухода Андрея Яковлева.

Также сообщалось, что 4 апреля Дмитрий Седнев ушел в отставку по собственному желанию из-за состояния здоровья.

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