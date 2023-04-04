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Ректор томского политеха Дмитрий Седнев ушел в отставку

Награды и назначения, Томские новости, ТПУ, томск ректор политех тпу седнев Ректор томского политеха Дмитрий Седнев ушел в отставку

Ректор Томского политехнического университета Дмитрий Седнев 3 апреля ушел в отставку по собственному желанию из-за состояния здоровья, сообщает пресс-служба вуза. Отмечается, что Дмитрий Седнев «продолжит заниматься наукой и планирует завершить работу над докторской диссертацией».

Исполняющим обязанности ректора вуза с 4 апреля назначен доктор физико-математических наук, проректор по науке и трансферу технологий Леонид Сухих. Соответствующий приказ подписан в Минобрнауки России, говорится в сообщении.

Напомним, Дмитрий Седнев, вступил в должность в статусе ректора вуза 16 сентября 2022 года. До этого он занимал пост исполняющего обязанности руководителя ТПУ — с 6 июля 2021 года, после ухода Андрея Яковлева.

Леонид Сухих выпускник Томского политеха, в 2007 году окончил вуз по специальности «Физика атомного ядра и частиц». Научная и трудовая деятельность проходила в Томском политехе. В разные годы был техником, инженером, ассистентом, научным сотрудником, доцентом, возглавлял Исследовательскую школу физики высокоэнергетических процессов ТПУ, работал в должности проректора по академическому превосходству и до недавнего времени проректора по науке и трансферу технологий.

При его непосредственном участии сформирована стратегия развития университета в рамках программы «Приоритет 2030». В качестве руководителя научного блока работает над стратегическими инициативами, развитием международного сотрудничества, курирует участие ТПУ в мегасайенс-проектах и другие вопросы.

В области его научных интересов — взаимодействие ионизирующего излучения с веществом, генерируемые при этом излучения и их практическое использование. Совместно с Томским областным онкологическим диспансером и Томским национальным исследовательским медицинским центром РАН занимается исследованиями радиобиологических основ повышения эффективности лучевой терапии злокачественных новообразований, разработкой генетически обоснованных методов и подходов к персонализированной адаптивной лучевой терапии.

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