В Томске, Асине и Стрежевом появятся муралы от создателей Street Vision

Томский Обзор / Фото: 16 марта 2023 // Фото: vk.com/streetvisionfestival

Создатели Street Vision планируют оформить восемь фасадов в Томске, и по одному в Стрежевом и Асине в рамках проекта «Выход в город».

Муралы будут объединены темой «Сибирь — место силы».

«Тема широкая, ее можно проявлять по-разному — это могут быть и какие-то растения, и природа, люди, которые тут жили, архитектура. Поэтому мы ее и выбрали, чтобы было поменьше ограничений», — рассказал «Томскому Обзору» организатор «Выхода в город» Иван Ларионов.

В фестивале примут участие уличные художники, дизайнеры и иллюстраторы из Красноярска, Омска, Новосибирска и Томска. На сегодняшний день согласованы 5 объектов.

«Художников выбирали на свой вкус, которых знаем и любим. На каждый фасад — своя команда. Либо это сразу художник, который делает и эскиз, и реализовывает его. Либо это иллюстратор — делает эскиз, а наши художники из агентства Street Vision его воплощают. В основном бывает так, что иллюстраторы не умеют рисовать на стенах, но сними тоже хочется поработать. И с дизайнерами также», — отметил организатор фестиваля Иван Ларионов.

По его словам, работы будут проводиться в мае–июне. Организаторы ищут и согласовывают остальные пять фасадов.

«Мы со столькими проблемами столкнулись, о которых даже понятия не имели, — отмечает Иван Ларионов. — Мы первопроходцы в плане официального оформления фасадов в Томске, поэтому шишек набили и еще набьем, чувствую, много. Но это все опыт».

Идея «выйти в город» появилась у команды фестиваля Street Vision в 2021 году, в результате в Томске появились Свинка от Chervi1, белый конь от Миши Мака и ещё три мурала. После освещения акции в федеральных СМИ и проблем с законом организаторы подружились с мэрией, легализовались и получили зеленый свет на работу в городе.

В конце прошлого года фестиваль «Выход в город» получил грант от Президентского фонда культурных инициатив, а в этом году — от Департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту. Кроме того, проект поддержали неравнодушные томичи — они собрали 120 тыс. рублей. Между тем, организаторы отмечают, что поддержка государства покрывает только половину расходов фестиваля, в связи с чем сбор средств продолжается. Поддержать проект можно здесь.

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