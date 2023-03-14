Возбуждено уголовное дело после обрушения части крыши жилого дома в Томске

14 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения части крыши жилого дома по ул. Салтыкова-Щедрина, 27 (ул. Кулагина, 35), сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Напомним, инцидент произошел 12 марта. По предварительным данным, под тяжестью снежного покрова обрушилась часть крыши многоквартирного дома, в результате чего была повреждена труба отопления на чердаке и затоплены верхние этажи.

Также ранее сообщалось, что подрядчик приступил к капитальному ремонту крыши дома по ул. Кулагина, 35 (ул. Салтыкова-Щедрина, 37).

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