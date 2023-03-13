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В Томске начался ремонт кровли дома, предположительно обрушившейся под тяжестью снега

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Сегодня, 13 марта, подрядчик приступил к капитальному ремонту крыши дома по ул. Кулагина, 35 (ул. Салтыкова-Щедрина, 37) в Томске.

Как уточняет пресс-служба мэрии со ссылкой на администрацию Советского района, стоимость ремонта составит около 20 млн рублей. Предполагается, что работы будут завершены до 30 июля.

«Вместе с жителями будем контролировать качество выполнения работ. Кроме того, сейчас ведем переговоры с подрядчиком, чтобы по возможности завершить работы раньше», — цитирует пресс-служба и.о. главы района Вячеслава Шипицына.

Он также добавил, что администрация района готова помочь жителям пострадавших квартир оформить необходимые документы для того, чтобы взыскать с виновных стоимость причинённого ущерба.

Ранее сообщалось, что томские следователи проводят проверку сообщений об обрушении части крыши жилого дома, в результате которого была повреждена труба отопления и затоплены верхние этажи здания. По данным районной администрации, обрушение произошло из-за того, что управляющая компания вовремя не убрала снег с крыши, хотя неоднократно получала соответствующие предписания.

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