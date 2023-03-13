В Томске проверяют сообщения об обрушении части крыши дома под тяжестью снега

13 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Следователи проводят проверку сообщений об обрушении части крыши жилого дома по ул. Салтыкова-Щедрина, 37 в Томске.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, согласно размещенным в интернете данным, инцидент произошел накануне, 12 марта. Под тяжестью снежного покрова обрушилась часть крыши многоквартирного дома, в результате чего была повреждена труба отопления и затоплены верхние этажи здания.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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